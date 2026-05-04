Posibles sanciones al América por alineación indebida contra Pumas

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Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirma la alineación indebida del Club América en el empate 3‑3 contra Pumas, el equipo podría ser eliminado de la Liguilla y multado con 1,000 UMA. El club tendría la opción de interponer un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la FMF.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 04/05/2026 09:45 AM.