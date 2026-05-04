Posibles sanciones al América por alineación indebida contra Pumas

El América arriesga la descalificación automática de la Liguilla si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX determina que la sustitución de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa en el minuto 62 del partido contra Pumas fue irregular. Conforme al artículo 52 del Reglamento de Sanciones, la alineación indebida durante la fase final implica la pérdida del derecho a seguir compitiendo en dicha fase.
Además de la eliminación, el reglamento establece una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 117,310 pesos, que sería impuesta al club azulcrema.
El hecho se originó cuando Sebastián Cáceres sufrió un golpe en la cabeza y, siguiendo el protocolo de conmoción cerebral, fue atendido en el campo. El cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, anotó la salida de Vázquez (#32) para que ingresara Espinosa (#22). Sin embargo, el asistente del técnico Santiago «Jardine» empujó a Vázquez de regreso al terreno de juego, y la cédula arbitral firmada por Luis Enrique Santander registró la sustitución como realizada por Cáceres (#4), lo que constituye la supuesta irregularidad.
En caso de que la sanción sea confirmada, el América podrá presentar un recurso formal ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Esta instancia revisará el caso y emitirá un fallo definitivo que determinará si se mantiene la descalificación y la multa o si se revocan las medidas.
El escenario plantea un precedente importante para la aplicación de las normas disciplinarias en la fase final del torneo, subrayando la necesidad de respetar estrictamente los procedimientos de sustitución y los protocolos médicos.