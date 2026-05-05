América descarta fichaje de Israel Reyes por la Roma

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El club azulcrema negó categóricamente cualquier negociación para el traspaso del defensa Israel Reyes al AS Roma, desmintiendo los rumores difundidos por el periodista Gibrán Araige. Santiago Baños, presidente deportivo, aseguró que no existe oferta ni despedida del jugador, quien sigue concentrado en la recta final del Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 11:12 AM.
En Deportes y editada el 05/05/2026 11:22 AM.