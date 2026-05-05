América descarta fichaje de Israel Reyes por la Roma

El nombre de Israel Reyes volvió a ser noticia tras supuestos reportes que lo vinculaban con un posible traspaso al fútbol europeo, concretamente al club italiano AS Roma. Según el periodista Gibrán Araige, el defensor del América estaría a punto de firmar y ya habría iniciado una preparación para su adaptación en Italia.
Ante la difusión de esas versiones, la directiva del América intervino de inmediato. En entrevista con Quinto Partido, el presidente deportivo Santiago Baños rechazó de forma categórica cualquier negociación en curso, aclarando que no existe oferta ni acuerdo para que el jugador emigrara después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Baños subrayó que el rumor se produce en un momento crítico del torneo, cuando el equipo se encuentra en la fase decisiva del Clausura 2026, y que la prioridad es mantener la concentración del plantel. "Israel sigue comprometido con el proyecto del América; no ha habido despedidas ni conversaciones formales con clubes extranjeros", afirmó.
Desde su llegada al club en 2023, Reyes se ha consolidado como pieza clave del esquema de André Jardine, acumulando más de cien partidos, varios goles y asistencias, y demostrando versatilidad al desempeñarse como central y lateral derecho. Su desempeño ha sido fundamental en los títulos recientes del América y en su participación constante con la Selección Mexicana desde su debut en 2021.
Por el momento, la postura oficial del club es clara: no existe oferta alguna por el jugador. Israel Reyes continúa enfocado en la recta final del campeonato, a la espera de que cualquier interés europeo se materialice en propuestas formales y verificables.