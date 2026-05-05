Checo Pérez reconoce que esperaba más del GP de Miami

El mexicano Sergio “Checo” Pérez declaró este domingo que, a pesar del mal rendimiento del Cadillac en la primera fase de la temporada, su expectativa era mayor tras concluir el Gran Premio de Miami en la decimosexta posición. “Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí”, afirmó el piloto.
El equipo Cadillac, con apenas cuatro carreras en la máxima categoría, sigue enfrentando problemas de gestión de neumáticos que limitan la velocidad en los stints largos, dificultando la lucha por posiciones de punta. Pérez ha señalado en varias oportunidades que la falta de agarre y la degradación prematura de los compuestos impiden competir al tú por tú con la parrilla.
Sin embargo, el mexicano resaltó un punto positivo: la intensa batalla sostenida contra Fernando Alonso durante varias vueltas. “Pelear con el español siempre es bueno, porque es agresivo pero muy limpio”, comentó Pérez, subrayando la calidad del rival y la oportunidad de medir el progreso del coche.
El piloto también señaló que, aunque no sumó puntos, el hecho de completar la carrera y superar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, indica una tendencia alentadora. En la carrera, Pérez rondó posiciones de puntos, alcanzando el puesto 14 tras el incidente entre Isack Hadjar y Pierre Gasly que activó el safety‑car.
Los analistas de Fórmula 1 coinciden en que una mejora sustancial del Cadillac podría materializarse después de la pausa de verano, lo que permitiría a Pérez aspirar a terminar en la zona de puntos al regresar a México. La categoría retomará la acción en el Gran Premio de Canadá, programado del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve.