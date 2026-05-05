Checo Pérez reconoce que esperaba más del GP de Miami

...

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez admitió que, pese al desempeño limitado del Cadillac, esperaba mejores resultados tras terminar 16.º en el Gran Premio de Miami, y destacó avances como la batalla contra Fernando Alonso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 05/05/2026 10:16 AM.