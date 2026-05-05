Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: México apunta al podio en Shanghái

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La selección mexicana de tiro con arco debutará en la segunda etapa del Serial de Copas del Mundo 2026 en Shanghái, China, del 5 al 10 de mayo, con la meta de superar los bronces obtenidos en Puebla, sumar puntos al ranking mundial y asegurar un lugar en la Final del circuito en Saltillo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 05/05/2026 09:51 AM.