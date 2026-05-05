Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: México apunta al podio en Shanghái

La escuadra mexicana de tiro con arco iniciará su participación en la segunda fase del Serial de Copas del Mundo 2026, que se celebrará del 5 al 10 de mayo en Shanghái, China. Tras haber conquistado tres medallas de bronce en la primera parada del circuito, en Puebla, el equipo busca mejorar sus resultados, acumular puntos en el ranking mundial y clasificar a la Final del circuito, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.
El plantel mexicano está integrado por arqueras de alto nivel internacional: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, medallistas olímpicas en París 2024; Maya Becerra, campeona mundial; Dafne Quintero, monarca centro y panamericana; y el arquero masculino Matías Grande, multimedallista internacional.
El certamen reunirá a 320 competidores de 44 países. Entre los rivales más destacados se encuentra Corea del Sur, ausente en la etapa de Puebla, que ahora se incorpora al serial. La competencia comenzará con prácticas oficiales y seguirá con las rondas clasificatorias de arco compuesto, disciplina que será olímpica en Los Ángeles 2028.
Actualmente, México cuenta con tres representantes dentro del Top 5 del ranking mundial: Maya Becerra (primer lugar en compuesto femenil), Matías Grande (tercer lugar en recurvo varonil) y Alejandra Valencia (quinto lugar en recurvo femenil). La etapa de Shanghái representa una oportunidad clave para que los tiradores mexicanos mejoren sus posiciones y se acerquen a la clasificación a la Final del circuito.