Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer

La voz del boxeo mexicano se apagó este lunes 4 de mayo de 2026, cuando se confirmó el fallecimiento de Eduardo Lamazón, mejor conocido como Don Lama. El cronista, de 69 años, dejó un legado de más de 50 años narrando combates, analizando peleas y formando parte del imaginario deportivo del país.
Su familia, a través de la cuenta oficial de Lamazón, compartió el mensaje póstumo que el analista redactó antes de su partida. En él, el periodista se dirigió a “mis queridos familiares, amigos y a mi noble público” y, lejos de ofrecer un adiós definitivo, expresó un sincero “hasta luego”.
Lamazón resaltó el papel fundamental que México jugó en su vida: “México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años”. Originario de Buenos Aires, Argentina, el cronista migró a México siendo joven y encontró allí el sentido de pertenencia que marcó su trayectoria.
El mensaje también rindió homenaje a los televidentes que lo escucharon cada sábado en su “televisora favorita”. Recordó la icónica frase “la tarjeta de Don Lama… 10 puntos para…”, que lo consagró en los micrófonos y le permitió “formar parte de la vida de los televidentes a través de mi voz y mi trabajo”.
Con gratitud, agradeció a familiares, amigos y al público: “Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria”. Asimismo, destacó el cariño y las enseñanzas recibidas de la empresa que lo empleó durante gran parte de su carrera.
Para cerrar, Lamazón subrayó que su despedida no representa un final, sino una pausa: “Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. Diez puntos para todos ustedes!!”.
El fallecimiento de Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón deja un vacío en la crónica del boxeo, pero su legado y sus palabras continúan resonando entre los aficionados al deporte y la cultura popular mexicana.