Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer

...

El reconocido cronista de boxeo Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón falleció el 4 de mayo de 2026 a los 69 años. A través de un emotivo mensaje póstumo en sus redes, agradeció a México, su familia, amigos y a los televidentes que lo acompañaron durante más de cinco décadas, y concluyó que su partida no es un adiós sino una pausa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 05/05/2026 09:46 AM.