Nashville no se intimida de jugar en “El Volcán” ante Tigres

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El técnico estadounidense BJ Callaghan confía en su plantel pese a la ausencia de Sam Surridge y al reto de la afición del Estadio Universitario, buscando revertir el 1‑0 global y alcanzar la primera final internacional del Nashville FC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 05/05/2026 10:10 AM.