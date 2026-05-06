Amaury Vergara retira a sus convocados de la Selección tras polémico permiso a Toluca

El propietario de las Chivas, Amaury Vergara, emitió este miércoles una orden irrevocable: los cinco futbolistas del club convocados por Javier Aguirre deben reportarse de inmediato en Verde Valle y abstenerse de asistir a la concentración de la Selección Mexicana que inicia el 6 de mayo.
La medida surge tras conocerse que Aguirre autorizó al Toluca a utilizar a Alexis Vega y a Jesús Gallardo en la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup contra LAFC, rompiendo el pacto firmado meses atrás entre los dueños de los clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Dicho acuerdo establecía que los jugadores convocados participarían con sus equipos hasta la Jornada 17 del Clausura 2026 y, en caso de estar en la Concachampions, solo podrían jugar la semifinal de ida antes de incorporarse al Tri.
“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió Vergara en su cuenta de X.
Los futbolistas que no viajarán a la concentración son Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “Hormiga” González, todos titulares indiscutibles del técnico Gabriel Milito.
Mientras tanto, Vega y Gallardo deberán reincorporarse al Tri de inmediato, reduciendo el periodo de descanso que el resto de los convocados disfrutará antes del Mundial 2026.
La afición de Chivas respaldó de inmediato la postura del dueño en redes sociales, generando una rápida viralización del mensaje de Vergara. Otros clubes con jugadores convocados también están evaluando retener a sus elementos, según fuentes consultadas por ESPN.
El director de selecciones nacionales, Duilio Davino, había precisado que la concentración comenzaría el 6 de mayo y que los jugadores de equipos participantes en la Concachampions solo jugarían la semifinal de ida, tendrían un periodo de descanso y luego se integrarían al Tri. Aguirre había calificado la concentración como “prioridad” y “aprobada por todos”. Sin embargo, la excepción surgió cuando Toluca solicitó formalmente conservar a Vega y Gallardo para la vuelta, petición que Aguirre aceptó y que, según Rubén Rodríguez, contó con el aval de Davino.
El técnico de Toluca, Antonio Mohamed, había bromeado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de “llamar por teléfono” a los jugadores para que asistieran al partido o incluso jugaran, subrayando la importancia del compromiso continental para el club.
De los ocho equipos que disputan la Liguilla del Clausura 2026, Guadalajara aportó el mayor número de jugadores a la convocatoria de Aguirre. Pumas cedió a Guillermo Martínez, América a Israel Reyes, Cruz Azul a Erik Lira y Toluca a los mismos Vega y Gallardo. Atlas, Tigres y Pachuca no entregaron ningún elemento. La ausencia de los cinco jugadores de Chivas se reflejó en el partido de ida de los Cuartos de Final contra Tigres, donde el equipo cayó 3‑1, quedando en una posición desfavorable para la vuelta programada el 9 de mayo en el Estadio Akron.