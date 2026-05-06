Amaury Vergara retira a sus convocados de la Selección tras polémico permiso a Toluca

...

El propietario de Chivas, Amaury Vergara, ordenó que cinco jugadores del club no se presenten a la concentración del Tri, después de que el técnico Javier Aguirre autorizara a Toluca a usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup, violando el acuerdo de la Liga MX con la Federación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 10:21 AM.
En Deportes y editada el 06/05/2026 01:48 PM.