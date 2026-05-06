Arsenal vuelve a la final de la UEFA Champions League y los mexicanos que han vestido su camiseta

Arsenal regresó a la final de la UEFA Champions League después de dos décadas de ausencia, al vencer al Atlético de Madrid en semifinales con un marcador global de 2-1. El duelo decisivo se jugará el 30 de mayo en Budapest contra el ganador del enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich.
En medio de la euforia del club londinense, surge la pregunta: ¿qué futbolistas mexicanos han vestido la camiseta de los Gunners? Hasta la fecha, Carlos Vela es el único que disputó partidos oficiales en la Premier League, pero la historia del Arsenal incluye a varios jugadores que formaron parte de sus fuerzas básicas, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Así, aunque la presencia mexicana en la primera división del Arsenal sea limitada, el club ha sido una plataforma de desarrollo para varios talentos que continúan su carrera en México y Europa.