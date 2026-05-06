Arsenal vuelve a la final de la UEFA Champions League y los mexicanos que han vestido su camiseta

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El Arsenal alcanzó la final de la Champions League 2026 tras 20 años, y aunque Carlos Vela es el único mexicano que jugó en primera división con el club, varios talentos han pasado por sus categorías inferiores, tanto en la rama masculina como femenina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 11:33 AM.
En Deportes y editada el 06/05/2026 01:29 PM.