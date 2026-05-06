Carlos Acevedo llega a la concentración del Tri en medio de la polémica por Toluca y Chivas

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El guardameta de Santos Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de la CDMX y se incorporó al Centro de Alto Rendimiento, mostrando entusiasmo y evitando comentar la controversia que rodea a jugadores liberados de Toluca y Chivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 04:16 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 08:25 AM.