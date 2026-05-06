Carlos Acevedo llega a la concentración del Tri en medio de la polémica por Toluca y Chivas

El guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, arribó este miércoles 6 de mayo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, a escasas horas del inicio del Mundial 2026.
Visiblemente entusiasmado, Acevedo declaró estar “muy contento y muy feliz, ilusionado de hacer las cosas bien y con la bendición de mi mamá y de mi papá”. Durante su paso por la terminal, atendió a aficionados, firmó autógrafos y tomó fotografías antes de dirigirse al recinto del Tri.
El arquero subrayó que su principal objetivo es disfrutar la estancia con la Selección y evitar distracciones externas. Ante las preguntas sobre la polémica que envuelve a los jugadores de Toluca y Chivas, cuya participación en la CONCACAF Champions Cup generó incertidumbre sobre su integración al plantel nacional, Acevedo optó por no pronunciarse, enfocándose en el trabajo bajo el mando de Javier Aguirre.
En declaraciones a los medios, afirmó: “Lo más importante es disfrutar, divertirnos y hacer el mejor papel en la historia de los Mundiales. Estamos enfocados en lo que viene”. También resaltó la convivencia y la competencia sana entre los tres guardametas convocados: Raúl “Tala” Rangel, Guillermo Ochoa y él mismo.
La lista definitiva de Aguirre incluye a Acevedo como uno de los tres porteros para el Mundial, con Rangel como titular probable y Ochoa, que disputará su sexta Copa del Mundo, como segunda opción. Acevedo reiteró que el grupo está concentrado en los entrenamientos, evitando cualquier controversia externa y buscando consolidar una participación histórica para México.