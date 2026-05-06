Checo Pérez vuelve a la pista el 24 de mayo en el GP de Canadá 2026

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Tras concluir el Gran Premio de Miami, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez regresa a la competición en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal el domingo 24 de mayo, en la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 03:34 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:01 AM.