Checo Pérez vuelve a la pista el 24 de mayo en el GP de Canadá 2026

El fin de semana del 22 al 24 de mayo de 2026 marca el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla de Fórmula 1 después del Gran Premio de Miami. La siguiente cita del calendario es el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el histórico Circuit Gilles Villeneuve, ubicado en la Île Notre‑Dame, sobre el río San Lorenzo, en Montreal.
La carrera principal está programada para el domingo 24 de mayo a las 14:00 horas (tiempo local). Será la quinta fecha de la temporada 2026 y un punto clave para el campeonato, ya que el equipo Red Bull busca revertir un inicio complicado y Checo necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por el título.
El trazado canadiense es conocido por sus largas rectas de alta velocidad, chicanas técnicas y muros cercanos que castigan cualquier error. Con la presión de los líderes actuales —Mercedes encabeza tanto el campeonato de pilotos como el de constructores—, la actuación de Pérez será observada de cerca por aficionados y analistas.
En resumen, Checo Pérez volverá a correr el 24 de mayo de 2026 en el GP de Canadá, ofreciendo una nueva oportunidad para mejorar su posición en la clasificación y aportar al desempeño del equipo Red Bull en la temporada.