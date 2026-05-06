FIFA extiende sanción a Gianluca Prestianni y lo priva del arranque del Mundial

La FIFA confirmó este miércoles que la sanción de seis partidos contra Gianluca Prestianni, de 20 años, se aplicará a nivel internacional. La medida, solicitada por la UEFA, mantiene los tres partidos en suspenso durante dos años y obliga al futbolista a perder los dos primeros partidos del Mundial (del 11 de junio al 19 de julio) en caso de ser convocado por la Selección Argentina.
Por su parte, la UEFA reiteró que la decisión se basa en la gravedad del hecho y en la necesidad de enviar un mensaje claro contra cualquier forma de discriminación en el fútbol.