FIFA extiende sanción a Gianluca Prestianni y lo priva del arranque del Mundial

...

La FIFA amplió a nivel internacional la suspensión de seis partidos impuesta por la UEFA al extremo del Benfica, Gianluca Prestianni, por un presunto insulto homófobo a Vinícius Júnior. La medida implica que el jugador argentino perderá los dos primeros encuentros de la Copa del Mundo si es convocado por la Albiceleste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 03:43 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 08:29 AM.