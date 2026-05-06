Gerard Piqué recibe dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por incidentes

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El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó al exfutbolista y máximo accionista del FC Andorra, Gerard Piqué, con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión tras agredir verbalmente al árbitro Alonso de Ena Wolf durante el partido contra el Albacete.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 03:42 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:41 PM.