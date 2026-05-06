Gerard Piqué recibe dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por incidentes

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles la sanción contra Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y máximo accionista del FC Andorra, por violencia leve contra el árbitro Alonso de Ena Wolf. La pena consiste en dos meses de inhabilitación para ejercer funciones dentro del club y seis partidos de suspensión como responsable del cuerpo técnico.
El incidente ocurrió en la jornada de la Segunda División española en la que el FC Andorra perdió 0‑1 en casa frente al Albacete. Según el acta del árbitro, Piqué se dirigió al árbitro tanto en el descanso como al final del encuentro, diciendo frases como “Salid escoltados, no os vayan a agredir” y “en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”. El director general y deportivo del club, Jaume Nogués, también habría añadido “Ojalá tengáis un accidente”.
Además de Piqué, el Comité sancionó a otros miembros del club: Jaume Nogués recibió la misma pena de dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión; el presidente Ferran Vilaseca fue inhabilitado por cuatro meses; el delegado Cristian Lanzarote quedó suspendido por tres partidos; y cuatro integrantes del cuerpo técnico fueron sancionados, entre ellos el entrenador Carles Manso (un partido) y el fisioterapeuta Enrique Agudo (un partido).
Como medida complementaria, la RFEF ordenó la clausura de las zonas de palco y VIP del Estadio del Andorra, áreas donde habitualmente se ubican Piqué y Nogués para dar indicaciones al banquillo.
El FC Andorra emitió un comunicado negando los hechos descritos en el acta y aseguró que aportará pruebas para desvirtuar las acusaciones. No obstante, esta no es la primera sanción que recae sobre Piqué en la presente temporada; el club ya acumula más de 40,000 euros en multas.
La decisión del Comité de Disciplina será notificada a la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte, aunque la RFEF ha advertido que cualquier recurso deberá presentarse dentro de los plazos legales establecidos.