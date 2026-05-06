Óscar de la Hoya critica la posible pelea Canelo vs. Mbilli

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El promotor y exboxeador Óscar de la Hoya cuestionó la cita entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli en Riad, señalando que el combate no se realizará en EE. UU. Además, afirmó que Canelo se encuentra en la fase descendente de su carrera, aunque no lo culpa por buscar el dinero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 11:31 AM.
En Deportes y editada el 06/05/2026 01:30 PM.