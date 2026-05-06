Óscar de la Hoya critica la posible pelea Canelo vs. Mbilli

El próximo enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y el francés Christian Mbilli, programado tentativamente para el 12 de septiembre en la capital saudí, ha generado polémica tras los comentarios del promotor y excampeón olímpico Óscar de la Hoya.
De la Hoya, en entrevista con Fight Hub TV, manifestó su descontento porque la pelea no se celebrará en Estados Unidos. “Otra vez tendremos que ver una pelea a las 9:00 a.m.; no soy fanático de eso. Me hubiera encantado que Canelo peleara aquí en Las Vegas en septiembre, con todos sus fans animándolo”, declaró.
El exboxeador también aprovechó la ocasión para lanzar una dura evaluación de la trayectoria del mexicano. “Creo que, si lo piensas, todo peleador tiene su punto máximo y luego empieza a ver una caída clara, y Canelo está justo ahí”, afirmó, añadiendo que no culpa a Álvarez por “tomar el dinero y correr”. Sin embargo, insistió en que el púgil aún podría medirse con rivales de mayor nivel.
La última aparición de Canelo en el ring tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, cediendo los cuatro cinturones supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB). Tras la derrota, el mexicano se sometió a una cirugía de codo que retrasó su regreso, originalmente previsto para mayo de 2026.
Con 35 años, 63 combates, 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates, Álvarez busca una nueva oportunidad para recuperar su estatus mundial. La posible defensa del título del CMB por parte de Mbilli, quien lo obtuvo tras el retiro de Crawford, representa un punto de inflexión tanto para el francés como para el mexicano.
Mientras tanto, la falta de confirmación oficial de la pelea y la ubicación del evento continúan alimentando el debate entre promotores, aficionados y analistas del boxeo internacional.