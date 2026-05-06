Tigres asegura su pase a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026

Tigres se clasificó a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras derrotar 1‑0 al Nashville SC en el Estadio BBVA, con gol de Juan Brunetta en el minuto 67. El resultado, que deja el marcador global 2‑0 a favor de los auriazules, les garantiza el encuentro definitivo el 30 de mayo, donde se decidirá el boleto al Mundial de Clubes 2029.
El partido, jugado ante 41,615 espectadores en el Volcán, careció de la espectacularidad de los duelos de liga, pero el equipo mostró disciplina táctica. Guido Pizarro, director técnico, sorprendió al iniciar con Marcelo Flores en lugar de Diego Lainez y, tras el descanso, sustituyó a Flores por "Chicha" Sánchez. La lesión de Fernando Gorriarán (14') obligó a su reemplazo por Juan Pablo Vigón, mientras que Nashville sufrió la baja de Patrick Yazbek y la sustitución de JB Callaghan por Bryan Acosta.
El primer tiempo transcurrió sin goles; Nashville se mantuvo compacto y Tigres no logró concretar sus oportunidades, pese a los intentos de César Araújo y Rodrigo Aguirre. En la segunda mitad, Diego Lainez ingresó al 63' sin lograr definir, pero Brunetta, tras una jugada de Correa, recibió dentro del área, se deshizo de su marcador y disparó con potencia para batir al arquero rival.
Con el 1‑0 en el marcador, Nashville necesitaba dos goles para empatar el global y avanzar por la regla de visitante, pero el tiempo se volvió en su contra. Tigres ahora esperará el resultado de la semifinal entre Toluca y LAFC, serie que va 2‑1 a favor de los californianos, para conocer a su rival en la Final.
El técnico Guido Pizarro, con apenas un año al mando, ha logrado dos finales en menos de cinco meses, demostrando capacidad de motivar y organizar al plantel. Los felinos buscarán una recuperación óptima antes del próximo desafío: la vuelta de cuartos de final contra Chivas en Guadalajara, donde llegan con ventaja 3‑1.