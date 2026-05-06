Tigres asegura su pase a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026

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Los felinos vencieron 1-0 al Nashville SC con gol de Juan Brunetta, logrando su segundo boleto a una Final internacional en menos de cinco meses y aguardando al ganador de la semifinal Toluca‑LAFC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 06/05/2026 01:52 PM.