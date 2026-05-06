Toluca libera a Alexis Vega y Jesús Gallardo para concentración del Tri

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El Deportivo Toluca decidió liberar a los futbolistas Alexis Vega y Jesús Gallardo para que asistan a la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, pese a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, cumpliendo el ultimátum del técnico Javier Aguirre y los lineamientos de la FMF y la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 04:16 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 08:27 AM.