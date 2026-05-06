Toluca libera a Alexis Vega y Jesús Gallardo para concentración del Tri

El Club Deportivo Toluca anunció este miércoles 6 de mayo que liberará a los jugadores Alexis Vega y Jesús Gallardo para que se integren a la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), tras el ultimátum del técnico Javier Aguirre, quien advirtió que los convocados que no se presenten quedarían fuera del Mundial 2026.
El comunicado del club subraya que la decisión se tomó “aún en contra de su propio interés”, pues ambos futbolistas estaban programados para disputar la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el LAFC. Toluca explicó que, aunque el cambio de planes se comunicó con escaso tiempo de antelación, la autorización para su liberación había sido solicitada y aprobada desde el inicio del torneo Clausura 2026 por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Según el comunicado, la gestión para permitir la participación de los seleccionados en la semifinal se inició al arranque del torneo, con el objetivo de que los equipos con jugadores convocados pudieran solicitar la autorización correspondiente. El club afirma haber actuado conforme al acuerdo de la asamblea de dueños y al reglamento de la FMF.
Con la liberación de Vega y Gallardo, la Selección Mexicana contará con sus dos extremos para la preconvocatoria mundialista, mientras Toluca afrontará la semifinal sin poder sustituir a los jugadores, aceptando la pérdida como parte del compromiso con la causa nacional.