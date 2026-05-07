Brasil anunciará antes del Mundial 2026 la renovación de Carlo Ancelotti hasta 2030

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El presidente de la CBF, Samir Xaud, confirmó que la renovación del contrato del técnico italiano se oficializará antes del inicio del Mundial, asegurando su continuidad hasta 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 04:35 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:44 PM.