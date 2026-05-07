Brasil anunciará antes del Mundial 2026 la renovación de Carlo Ancelotti hasta 2030

Brasil prevé anunciar, antes del arranque del Mundial 2026, la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como director técnico de la selección nacional, extendiendo su mandato hasta 2030, según declaró este jueves el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.
El dirigente aseguró estar "seguro" de que la firma del nuevo acuerdo se producirá "antes de la Copa del Mundo", que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Los últimos ajustes jurídicos, tanto de los abogados de la CBF como de los del propio Ancelotti, están pendientes, explicó Xaud durante la FutPro Expo en Fortaleza.
Carlo Ancelotti, de 66 años, asumió el cargo en junio del año pasado con el objetivo de devolver a la Canarinha a la cima del fútbol mundial tras una serie de decepciones. El técnico italiano ya ha anunciado que la lista definitiva de convocados para el torneo será revelada el 18 de mayo en Río de Janeiro, y que el plantel se concentrará a finales de mes en la capital brasileña.
El 31 de mayo, Brasil jugará un amistoso contra Panamá en el Estadio Maracaná, como despedida ante su afición antes de trasladarse a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de operaciones durante el Mundial. La selección forma parte del Grupo C, junto a Marruecos, Haití y Escocia.