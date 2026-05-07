Testimonio forense revela que el cuadro médico que causó la muerte de Maradona

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El exdirector de la Policía Científica, Mauricio Cassinelli, declaró que el edema agudo de pulmón y la miocardiopatía crónica que provocaron la muerte de Diego Armando Maradona estaban presentes al menos una semana antes del fallecimiento, señalando una larga agonía y la acumulación de líquidos en el cuerpo del astro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 04:35 PM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:21 AM.