Estados Unidos anunciará su lista definitiva de jugadores para el Mundial 2026 el 26 de mayo

Con menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) ha fijado la fecha en que revelará la convocatoria definitiva del USMNT. El anuncio se realizará el 26 de mayo a las 15:00 h (hora del Este de EE. UU.), cuando el técnico argentino Mauricio Pochettino presentará personalmente a los 26 jugadores que competirán en casa.
El evento no será una conferencia de prensa tradicional; se llevará a cabo en la azotea del Muelle 17, en South Street Seaport, Nueva York, con el Puente de Brooklyn y el East River como telón de fondo. La US Soccer, en coordinación con el Comité Organizador del Mundial de Nueva Jersey, eligió este escenario por su simbolismo y su capacidad para acoger a los aficionados.
El acceso será gratuito, pero los asistentes deberán registrarse previamente. Las puertas abrirán a las 13:00 h y los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, experiencias interactivas y activaciones temáticas relacionadas con la Copa del Mundo antes del anuncio oficial.
La transmisión nacional estará a cargo de FOX, que ofrecerá cobertura en tiempo real del evento y del discurso de Pochettino, donde se revelarán los nombres de los futbolistas seleccionados. Tras la publicación de la lista, el equipo iniciará su concentración para los últimos partidos amistosos de preparación.
El primer amistoso será el 31 de mayo contra Senegal en el Bank of America Stadium de Charlotte. El segundo enfrentamiento se jugará el 6 de junio frente a Alemania, dirigida por Julian Nagelsmann, en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros servirán como última prueba antes del arranque oficial del Mundial 2026.