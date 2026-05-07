Estados Unidos anunciará su lista definitiva de jugadores para el Mundial 2026 el 26 de mayo

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La US Soccer confirmó que el 26 de mayo, a las 15:00 h (EST), Mauricio Pochettino presentará oficialmente a los 26 futbolistas que representarán a la selección anfitriona en el torneo de la FIFA, en un evento abierto al público y transmitido por FOX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 11:30 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:24 AM.