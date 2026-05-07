Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Antonio Mohamed por celebración tras semifinal

El LAFC quedó fuera de la Concacaf Champions Cup 2026 tras perder 4-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, cerrando la serie con un marcador global de 5-2. La derrota marcó la eliminación del conjunto angelino, que había mostrado competitividad a lo largo del torneo, pero no logró sostener la ventaja obtenida en el partido de ida.
En la conferencia de prensa posterior, el técnico del LAFC, Marc Dos Santos, señaló varios factores que influyeron en el resultado, entre ellos una decisión arbitral controvertida del costarricense Juan Calderón que concedió un penalti temprano, y errores propios del plantel, como la ocasión fallada de Timothy Tillman.
Dos Santos dirigió su crítica también al banquillo rival, acusando al entrenador de Toluca, Antonio Mohamed, de falta de clase al celebrar la goleada. “Fueron ‘payaso’ en el banquillo, debes tener clase”, afirmó el técnico del LAFC, añadiendo que la edad no exime de comportarse con dignidad al ganar.
A pesar del contundente resultado, Dos Santos resaltó el esfuerzo de sus jugadores y el aprendizaje obtenido: “El equipo nunca dejó de luchar; la historia de esta serie nos enseñará mucho y nos impulsará a ser mejores”.
La victoria de Toluca le garantiza un puesto en la final del torneo, reafirmando el dominio de la Liga MX sobre los representantes de la MLS en competencias internacionales. El Estadio Nemesio Diez volvió a demostrar su carácter desafiante para los equipos visitantes.