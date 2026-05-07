Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Antonio Mohamed por celebración tras semifinal

...

El LAFC cayó 4-0 ante Toluca en la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, quedando eliminado con un global 5-2. El entrenador Marc Dos Santos criticó duramente la conducta del técnico mexicano Antonio Mohamed, calificándolo de “payaso” por su celebración tras la goleada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 10:12 AM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:35 PM.