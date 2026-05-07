Isaac del Toro será embajador honorario de la Granfondo Nove Colli 2026

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El ciclista mexicano Isaac del Toro, de UAE Team Emirates, fue designado embajador honorario de la 55ª edición de la Granfondo Nove Colli, que se celebrará el 24 de mayo en Cesenatico, Italia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 11:29 AM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:27 PM.