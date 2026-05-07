Isaac del Toro será embajador honorario de la Granfondo Nove Colli 2026

El bajacaliforniano Isaac del Toro, originario de Ensenada y actualmente integrante del UAE Team Emirates, ha sido confirmado como embajador honorario de la edición 55 de la histórica Granfondo Nove Colli, que tendrá lugar el 24 de mayo en Cesenatico, Italia.
La designación coloca al mexicano como la figura principal del evento, uno de los más relevantes del ciclismo amateur europeo, y le permitirá liderar la salida de la competencia, participar en actividades protocolarias y convivir con los aficionados en el Nove Colli Village durante todo el fin de semana.
Del Toro, que entrena en la región de Romagna y reside en San Marino, interactuará directamente con los participantes mediante charlas, convivencias y eventos de integración, reforzando los lazos entre el ciclismo mexicano y las plataformas europeas de desarrollo.
La presencia del joven corredor, que se ubica entre los mejores del ranking UCI y suma victorias importantes en la temporada 2026, destaca la proyección internacional del talento mexicano y podría incentivar a nuevas generaciones a incursionar en el ciclismo competitivo.
Expertos internacionales señalan a Del Toro como una de las promesas con potencial para disputar grandes vueltas, y la Granfondo Nove Colli servirá como preparación para su participación, junto a Tadej Pogačar, en el Tour de Francia 2026.