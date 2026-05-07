Julián Quiñones firmará con Al‑Qadisiyah hasta 2030

En medio de especulaciones que lo vinculaban con Monterrey, América y el Chelsea, el delantero mexicano Julián Quiñones confirmó su permanencia en Arabia Saudita. Según el periodista especializado César Luis Merlo, el jugador firmará una extensión de contrato con Al‑Qadisiyah que lo mantendrá en el club hasta junio de 2030.
Quiñones atraviesa su mejor temporada goleadora, superando en dos años las cifras que había alcanzado en la Liga MX y consolidándose como uno de los delanteros más letales del continente asiático. Su rendimiento ha sido clave para que Al‑Qadisiyah compita por un puesto en la Liga de Campeones de la AFC.
La renovación, aunque aún no oficializada por el club, enviaría un mensaje claro al mercado internacional: Al‑Qadisiyah está dispuesto a invertir en su principal referente ofensivo. Además, la continuidad del mexicano fortalece el proyecto del técnico Javier Aguirre, quien busca mantener una línea de ataque constante de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
De confirmarse la extensión, el impacto será doble: por un lado, el club asegurará la permanencia de su estrella y, por otro, Quiñones seguirá elevando su perfil en la Saudi Pro League, consolidándose como una figura emblemática del fútbol saudí.