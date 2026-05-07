Julián Quiñones firmará con Al‑Qadisiyah hasta 2030

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El delantero mexicano, quien ha brillado en la Saudi Pro League, extenderá su contrato con Al‑Qadisiyah hasta junio de 2030, descartando rumores de regreso a México o Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:30 AM.