Kiko y Messi protagonizan emotivo encuentro en el Inter de Miami

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El actor Carlos Villagrán, ‘Kiko’, sorprendió al visitar el Inter de Miami y compartir un momento emotivo con Lionel Messi, que incluyó fotos, un beso en la mejilla y la firma de una camiseta para el nieto de la esposa de Villagrán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:26 AM.