Kiko y Messi protagonizan emotivo encuentro en el Inter de Miami

Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su papel de ‘Kiko’ en El Chavo del 8, visitó las instalaciones del Inter de Miami, equipo donde milita Lionel Messi, y protagonizó un encuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Becky Palacios, esposa de Villagrán, documentó el suceso en Instagram, mostrando cómo el actor de 82 años se acercó al astro del fútbol argentino, le dio un beso en la mejilla y le expresó su admiración: “Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida”. Messi respondió con una sonrisa y la frase “El placer es mío”.
Durante varios minutos, ambos intercambiaron palabras y fotografías. Messi firmó una camiseta del Inter de Miami que, según Palacios, será el regalo de su abuelo para su nieto. El gesto reforzó la conexión entre dos íconos de la cultura popular latinoamericana.
El encuentro se inscribe en una larga lista de celebridades de la región que han manifestado su cariño por El Chavo del 8. Desde Diego Armando Maradona hasta músicos y actores contemporáneos, el programa creado por Roberto Gómez Bolaños sigue marcando la infancia de generaciones en México, Brasil, Argentina y Chile.
Este episodio subraya la influencia perdurable de la serie y la capacidad de sus personajes para trascender el tiempo, generando puentes entre el deporte y el entretenimiento. La interacción entre Villagrán y Messi no solo celebra la admiración mutua, sino que también destaca el poder de la nostalgia como elemento unificador en la cultura latinoamericana.