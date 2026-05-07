Knicks se adelantan 2-0 a los 76ers en semifinales de la Conferencia Este

New York Knicks lograron una victoria crucial al derrotar 108‑102 a los Philadelphia 76ers en el segundo juego de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA, adelantándose 2‑0 en la serie.
El guardia Jalen Brunson fue la pieza clave, anotando 26 puntos, incluyendo la canasta que rompió el empate a cinco minutos del final y un tiro en suspensión que puso el marcador 103‑99 con 3:45 restantes. Su actuación permitió que los Knicks mantuvieran la ventaja en un encuentro que registró 25 cambios de liderazgo y 14 empates.
Otros destacados de los Knicks fueron OG Anunoby con 24 puntos, Karl‑Anthony Towns (20 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias) y Mikal Bridges con 18 puntos, quien también anotó un triple decisivo que amplió la diferencia a seis puntos.
Por parte de los Sixers, Tyrese Maxey lideró la ofensiva con 26 puntos, mientras que Paul George y Kelly Oubre Jr. aportaron 19 y 17 puntos respectivamente. La ausencia de Joel Embiid, lesionado en cadera y tobillo, limitó las opciones del equipo, aunque intentó participar en la sesión matutina de tiros sin éxito.
El próximo duelo se trasladará a Filadelfia el viernes, con el cuarto partido programado para el domingo. Los Sixers buscarán responder sin su pívot estelar, mientras que los Knicks intentarán consolidar su ventaja y avanzar a la final de conferencia.