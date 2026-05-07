Knicks se adelantan 2-0 a los 76ers en semifinales de la Conferencia Este

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Jalen Brunson anotó 26 puntos y lideró a los New York Knicks para vencer 108‑102 a los Philadelphia 76ers, tomando una ventaja de 2‑0 en la serie. A pesar de la ausencia de Joel Embiid, los Sixers ofrecieron resistencia, pero los neoyorquinos mantuvieron el control en los momentos decisivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:32 AM.