Toluca avanza a la Final de la Concacaf Champions Cup tras golear 4-0 a LAFC

Toluca se consagró como el nuevo representante mexicano en la Final de la Concacaf Champions Cup al derrotar contundentemente a Los Ángeles FC (LAFC) por 4-0, con un marcador global de 5-2. El encuentro, disputado en el Estadio Nemesio Diez, contó con un doblete de Paulinho, un gol de Helinho y otro de Everardo López, quienes revertieron la desventaja de 2-1 que el Toluca arrastraba del partido de ida.
El Turco Mohamed alineó una plantilla completa, sin las bajas de Alexis Vega y Jesús Gallardo, y desplegó un ataque liderado por Paulinho, Helinho, Angulo, Castro y Marcel Ruiz. En defensa, el joven Everardo López y Méndez aportaron solidez, evitando que el LAFC encontrara el fondo de la red.
El partido inició con dominio escarlata, pero fue en la segunda mitad cuando el Toluca tomó el control. Al minuto 49, Helinho convirtió un penalti tras una falta sobre él, abriendo el marcador global (1-0). Cinco minutos después, Everardo López anotó un potente disparo desde fuera del área, ampliando la ventaja a 2-0 (3-2 global). Paulinho selló el triunfo con su segundo gol, completando la goleada.
El LAFC, con figuras como Hugo Lloris, Heung‑min Son y Denis Bouanga, no logró reaccionar; además, la expulsión de Ryan Porteous en el minuto 85 complicó aún más su situación. El resultado deja a Toluca listo para enfrentar a los Tigres UANL en la Final, programada para el 30 de mayo en el mismo estadio, prometiendo una histórica revancha entre dos potencias del fútbol mexicano.