Toluca avanza a la Final de la Concacaf Champions Cup tras golear 4-0 a LAFC

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Los Diablos Rojos del Toluca remontaron la desventaja del partido de ida y vencieron 4-0 (5-2 global) a Los Ángeles FC, asegurando su lugar en la Final contra Tigres el 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:37 PM.