Federico Valverde sufre traumatismo craneoencefálico tras incidente con Aurélien Tchouaméni

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El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, fue hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico después de resbalarse y golpearse contra una mesa en el vestuario, tras una acalorada discusión con Aurélien Tchouaméni. El club anunció una baja de 10 a 14 días y la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores a tres días del Clásico contra el Barcelona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 03:15 PM.
En Deportes y editada el 07/05/2026 09:42 PM.