Federico Valverde sufre traumatismo craneoencefálico tras incidente con Aurélien Tchouaméni

El Real Madrid confirmó que Federico Valverde, segundo capitán del equipo merengue, sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) tras resbalarse y golpearse contra una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El incidente ocurrió después de una discusión con su compañero de centrocampo, el francés Aurélien Tchouaméni, durante el entrenamiento del jueves.
Según el comunicado oficial del club, las pruebas médicas realizadas al uruguayo confirmaron el diagnóstico y establecieron una reposición obligatoria de entre 10 y 14 días. Valverde fue atendido en el hospital como parte del protocolo y, tras la valoración, regresó a su domicilio bajo observación.
El altercado entre ambos jugadores se originó en el campo, donde se enfrentaron tras un lance del juego, y continuó en el vestuario con empujones y una fuerte discusión, según informó el diario Marca. Este es el segundo encontronazo en 24 horas entre Valverde y Tchouaméni.
Como consecuencia, la directiva del Real Madrid anunció la apertura de sendos expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni. El club indicó que informará sobre las resoluciones una vez concluido el proceso interno.
El suceso se produce a escasos tres días del Clásico español contra el Barcelona, un partido que el Real Madrid busca disputar con su plantilla completa. La ausencia de Valverde, pieza clave en el mediocampo, y la posible sanción a Tchouaméni podrían afectar la planificación táctica del técnico.
El club reiteró su compromiso con la salud de sus jugadores y el cumplimiento de las normas de disciplina interna, mientras los seguidores esperan la recuperación del uruguayo y la resolución de los expedientes.