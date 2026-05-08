Álex Jiménez es apartado del Bournemouth por supuesta comunicación con menor de edad

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El club inglés Bournemouth ha suspendido al lateral español Álex Jiménez mientras se abre una investigación por presuntos mensajes comprometidos con una chica de 15 años, según comunicó el equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 11:14 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 08:24 AM.