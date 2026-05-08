Álex Jiménez es apartado del Bournemouth por supuesta comunicación con menor de edad

Bournemouth, Inglaterra – El club de la Premier League anunció este viernes que ha apartado del plantel al lateral español Álex Jiménez, de 21 años, mientras se lleva a cabo una investigación interna por supuestos intercambios de mensajes con una menor de 15 años a través de redes sociales.
En un comunicado oficial, el Bournemouth informó que Jiménez no estará disponible para la próxima jornada de la Premier League contra el Fulham, programada para el sábado 11 de mayo, y que permanecerá fuera del grupo de desplazamiento del equipo. El club añadió que no emitirá más declaraciones al respecto hasta concluir la investigación.
Las acusaciones surgieron después de que capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre el jugador y la menor fueran difundidas en plataformas digitales. En dichas imágenes, se observan intercambios que, de confirmarse, podrían constituir una violación a la legislación de protección de menores.
Álex Jiménez, cedido por el AC Milan y fichado en propiedad por Bournemouth en febrero de 2023, ha disputado 32 partidos en la presente temporada, contribuyendo al sexto puesto del equipo en la tabla y a su lucha por un cupo en competiciones europeas.
El club subrayó que la medida es preventiva y que se respetará el debido proceso. Asimismo, recordó que cualquier conducta que contravenga las normas de conducta y la legislación vigente será sancionada de acuerdo con los estatutos del club y la normativa de la Premier League.
Hasta el momento, ni el jugador ni su representante han emitido declaraciones públicas sobre el caso.