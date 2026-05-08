Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce suben al ring en Puebla

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Los legendarios boxeadores mexicanos, Chávez y Arce, se enfrentarán en una exhibición benéfica el 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo, dentro de la Feria de Puebla 2026, para recaudar fondos destinados al Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:59 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 09:46 AM.