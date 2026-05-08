Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce suben al ring en Puebla

El sábado 9 de mayo, la Feria de Puebla 2026 será escenario de una exhibición de boxeo sin precedentes: Julio César Chávez González y Jorge “El Travieso” Arce subirán al cuadrilátero del Gimnasio Miguel Hidalgo, al norte de la capital poblana, en la iniciativa denominada “Batalla contra las Adicciones”. El evento, que iniciará a las 18:00 horas, tiene como objetivo principal recaudar recursos para la construcción del Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones, destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Chávez, ex campeón mundial en las divisiones superpluma, ligero y superligero, reconoció que, aunque ya no está en su mejor nivel, ofrecerá destellos de su legendaria pegada para apoyar la causa. “Estoy comprometido con la afición y con los jóvenes poblanos que necesitan oportunidades para transformar sus vidas”, declaró el ícono del boxeo mexicano.
Por su parte, Jorge “El Travieso” Arce, quien ostenta títulos mundiales en los pesos minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo, expresó su entusiasmo por enfrentar a su ídolo. “Subirme al ring con Chávez es un honor; la ‘Batalla contra las Adicciones’ tiene una causa noble y el impulso al deporte es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó Arce.
Antes del enfrentamiento principal, la programación incluirá cinco combates de talento nacional en las categorías superligero, supermosca y minimosca, ofreciendo una muestra del futuro del boxeo mexicano.
La recaudación de la noche será destinada íntegramente al Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones, proyecto que busca brindar atención, rehabilitación y actividades deportivas a jóvenes que luchan contra la adicción, reforzando el compromiso del deporte como herramienta de inclusión social.