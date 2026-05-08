Juan José Calero, el refuerzo que Pumas cerraría para el Apertura 2026

...

El delantero colombo‑mexicano Juan José Calero, hijo del legendario portero Miguel Calero, está a punto de firmar con los Pumas como su primer fichaje para el próximo torneo, tras una destacada temporada con Venados de Mérida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 08/05/2026 08:52 AM.