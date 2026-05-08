Juan José Calero, el refuerzo que Pumas cerraría para el Apertura 2026

Juan José Calero vuelve a sonar con fuerza en el entorno del fútbol mexicano. El delantero de 27 años, hijo del icónico guardameta de Pachuca Miguel Calero, estaría prácticamente cerrado como el primer refuerzo de los Pumas para el Apertura 2026, según informó el periodista César Luis Merlo.
El fichaje responde a la necesidad del equipo universitario de reforzar su ataque ante la inminente salida de Jordan Carrillo. Calero, quien se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en 2015, vivió una etapa discreta con los Tuzos (dos goles en 25 partidos), pero encontró la madurez y confianza que necesitaba en Venados de Mérida, donde se consagró campeón de goleo del Apertura 2025.
Su desempeño le valió la mirada de varios clubes de Primera División, pero fueron los auriazules quienes decidieron apostar por él como pieza clave para el próximo torneo. “Siempre me inculcaron a que yo escribiera mi nombre”, recordó Calero, subrayando que el apellido de su padre es un orgullo y no una presión.
Para los universitarios, la llegada de Calero no solo significa goles potenciales, sino también la incorporación de un apellido histórico que busca escribir un nuevo capítulo en el Pedregal.