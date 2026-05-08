Rayados de Monterrey avanza en negociaciones para contratar a Matías Almeyda

Rayados de Monterrey ha acelerado las negociaciones con el técnico argentino Matías Almeyda, quien recientemente dejó el Sevilla, con el objetivo de incorporarlo como director técnico para la temporada 2026‑2027.
El presidente deportivo Dennis te Kloese y el director deportivo Walter Erviti viajaron a Madrid para reunirse con Almeyda y su equipo. En el primer encuentro presencial se discutieron los lineamientos del proyecto deportivo, la visión a largo plazo del club y una oferta económica que, según fuentes, sería sustancialmente atractiva.
El interés de Monterrey surge después de una campaña decepcionante: el equipo quedó eliminado en la Liguilla del Clausura 2026 y en los octavos de final de la Concacaf Champions League. La directiva busca, con la llegada de Almeyda, revertir la situación y volver a competir por títulos.
Almeyda cuenta con un historial exitoso en la Liga MX, donde dirigió a Chivas y obtuvo dos Copas MX, una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf. Su conocimiento del fútbol mexicano y su experiencia internacional lo convierten en el candidato más avanzado para el puesto.
Si bien existen rumores de que Rayados también consideró a Robin van Persie, la directiva ha descartado esa opción, priorizando entrenadores con experiencia probada en México. Asimismo, el argentino recibe ofertas de ligas extranjeras, como la de Arabia Saudita, lo que podría influir en la decisión final.
Las negociaciones continúan en Madrid durante el fin de semana, con la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible y permitir que Almeyda participe en la planificación del plantel para la próxima temporada.