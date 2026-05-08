Rayados de Monterrey avanza en negociaciones para contratar a Matías Almeyda

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El club regiomontano intensifica las conversaciones con el exentrenador de Chivas y del Sevilla, Matías Almeyda, para que asuma el banquillo de Rayados de cara a la próxima temporada, tras la eliminación en la Liguilla del Clausura 2026 y en la Concacaf Champions League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 03:55 PM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 09:58 AM.