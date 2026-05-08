Real Madrid impone multas de 500 mil euros a Valverde y Tchouaméni por pelea en vestuario

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El club blanco sancionó económicamente a los jugadores tras un altercado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, cerrando los expedientes disciplinarios en menos de 24 horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 11:14 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 08:23 AM.