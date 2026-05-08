Real Madrid impone multas de 500 mil euros a Valverde y Tchouaméni por pelea en vestuario

El Real Madrid anunció este viernes la imposición de una sanción económica de 500,000 euros a cada uno de sus jugadores, Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, como consecuencia del enfrentamiento que mantuvieron en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Según el comunicado oficial, los hechos que motivaron la apertura de expedientes disciplinarios el día anterior fueron un lance del juego durante el entrenamiento del miércoles, que derivó en una discusión entre ambos. La tensión se prolongó el jueves, cuando Valverde se resbaló y se golpeó la cabeza contra una mesa central del vestuario, requiriendo atención médica y su posterior ingreso al hospital por una conmoción craneal.
Ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente el viernes, mostraron “total arrepentimiento” y se disculparon mutuamente. Con base en esa actitud, la entidad concluyó los procedimientos internos imponiendo la multa económica y cerró los expedientes en menos de 24 horas.
Valverde permanecerá en reposo entre 10 y 14 días por el traumatismo craneoencefálico y no participó en el penúltimo entrenamiento antes del clásico contra el Barcelona. Tchouaméni, por su parte, asistió al entrenamiento pese al expediente abierto, al igual que su compatriota Kylian Mbappé, quien superó recientemente pruebas médicas tras recuperarse de una molestia muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda.
El próximo domingo, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en el clásico, con Valverde ausente y el resto de la plantilla en plena preparación.