Tchouaméni pide disculpas por altercado con Fede Valverde y califica el hecho de “inaceptable”

El mediocampista francés Aurélien Tchouaméni emitió este viernes una disculpa pública a través de su cuenta de Instagram tras el altercado ocurrido en los entrenamientos del Real Madrid con su compañero uruguayo Federico Valverde. En su publicación, el internacional con Francia describió el episodio como “inaceptable” y afirmó que “no es digno del Real Madrid”.
“Lo que ocurrió esta semana en los entrenamientos es inaceptable, sobre todo de cara al ejemplo que tanto él como Fede Valverde representan para los jóvenes”, señaló Tchouaméni. El jugador subrayó que, aunque “estos incidentes pueden ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid”.
El futbolista lamentó la imagen que el suceso proyecta del club y reconoció la decepción de aficionados, cuerpo técnico, compañeros y directiva. “Sé que todos están profundamente decepcionados por la manera en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede justificarlo todo”, agregó.
Con tono conciliador, Tchouaméni concluyó que el equipo debe mirar hacia adelante: “Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en el Clásico y en la temporada que viene, para devolver al club a la cima, donde pertenece”.
El comunicado del jugador llega en un momento delicado para el conjunto merengue, que atraviesa una fase de resultados irregulares y busca reenfocar sus esfuerzos antes del próximo clásico contra el Barcelona.