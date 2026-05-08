Tchouaméni pide disculpas por altercado con Fede Valverde y califica el hecho de “inaceptable”

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El centrocampista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, se disculpó en Instagram por el enfrentamiento con Federico Valverde, calificándolo de inaceptable y lamentando la imagen que proyecta el club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 03:54 PM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 10:02 AM.