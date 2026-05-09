Chivas celebra 120 años: historia, títulos y leyendas del club más mexicano

El 8 de mayo de 2026 el Club Deportivo Guadalajara, popularmente conocido como Chivas, celebra su 120.º aniversario, consolidándose como la institución más emblemática y representativa del fútbol mexicano.
Fundado el 8 de mayo de 1906 por el belga Edgar Everaert bajo el nombre de Unión Football Club, el equipo adoptó posteriormente los colores rojiblancos y el nombre de Guadalajara. El apodo despectivo “Chivas”, impuesto por rivales, fue resignificado por la afición tapatía y hoy simboliza orgullo y tradición. Otros sobrenombres históricos, como “El Rebaño Sagrado” y “El Campeonísimo”, reflejan la magnitud de su legado.
La época dorada del club se dio entre los años 1950 y 1960, cuando el plantel, integrado por figuras como Salvador Reyes, Guillermo Sepúlveda, Jaime Gómez e Isidoro Díaz, dominó el fútbol nacional y acumuló la mayor parte de sus 12 títulos de liga, manteniéndose entre los equipos más laureados del país. Además, Chivas suma copas de la Copa MX y varios Campeón de Campeones.
En el plano internacional, el conjunto rojiblanco conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 1962 y, tras 56 años, repitió el logro en 2018 al vencer a Toronto FC, asegurando su participación en el Mundial de Clubes.
El cambio estructural más relevante llegó en 2002 con la adquisición del club por Jorge Vergara, quien impulsó una transformación mediática y deportiva, incluida la construcción del Estadio Akron, uno de los recintos más modernos de México. Tras su fallecimiento, su hijo Amaury Vergara asumió la presidencia.
Las rivalidades que alimentan la pasión chivera son el Clásico Nacional contra el Club América, considerado el duelo más importante del país, y el Clásico Tapatío contra el Atlas FC, que divide a la ciudad de Guadalajara desde hace décadas.
Chivas ha sido cuna de innumerables leyendas. Salvador Reyes, máximo referente del “Campeonísimo”, y Javier Valdivia, símbolo ofensivo de la década dorada, destacan entre los primeros ídolos. Defensores como Guillermo Sepúlveda (“El Tigre”) y porteros como Ignacio Calderón también forman parte del panteón rojiblanco. En los años 80 y 90 brillaron Benjamín Galindo y Ramón Ramírez, mientras que en el siglo XXI Omar Bravo se convirtió en el máximo goleador histórico del club.
Jugadores surgidos de la cantera, como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Salcido y Adolfo “Bofo” Bautista, llevaron el nombre de Chivas a escenarios internacionales. Más recientemente, Armando “La Hormiga” González se coronó goleador del Torneo Apertura 2025, consolidándose como la última joya del plantel con aspiraciones de volver a alzarse con un título.
Con 120 años de historia, Chivas no solo acumula trofeos, sino que representa una identidad única dentro del fútbol mexicano: la única institución que, por tradición, solo alinea futbolistas mexicanos, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la cultura y el orgullo nacional.