Chivas celebra 120 años: historia, títulos y leyendas del club más mexicano

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El Club Deportivo Guadalajara cumple 120 años y reafirma su condición de símbolo nacional gracias a su tradición de jugar solo con mexicanos, sus 12 campeonatos de liga, conquistas internacionales y una constelación de ídolos que han marcado generaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 01:19 PM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 08:19 AM.