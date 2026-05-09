Efraín Juárez elimina su Instagram antes del clásico Pumas‑América

En la antesala del segundo partido de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, hizo desaparecer su cuenta de Instagram (coach.efrainjuarez) sin previo aviso. Al intentar acceder, solo aparece el mensaje “Usuario no encontrado” y un perfil en blanco, lo que ha sorprendido a aficionados y medios.
El hecho se dio a pocas horas del encuentro decisivo que se jugará el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas necesita mantener el empate global (3‑3) logrado en la ida para avanzar a semifinales, mientras que América debe ganar la serie.
Hasta el momento ni el entrenador ni la directiva del club han ofrecido una explicación oficial. Las hipótesis más difundidas incluyen un posible hackeo de la cuenta, una señal de descontento de Juárez con decisiones de la directiva o simplemente una medida de privacidad ante la presión mediática.
En sus otras redes –X y Facebook – no se observan publicaciones relacionadas con Pumas desde su llegada al cargo, lo que refuerza la incertidumbre sobre la motivación del cierre de Instagram.
El clásico capitalino, que será transmitido por TUDN y TV Azteca, se presenta como un duelo de alto voltaje, con la afición universitaria y los seguidores azulcremas expectantes. La eliminación de la cuenta de Instagram se suma a las tensiones previas al partido, en un contexto donde cada detalle puede influir en el ánimo del equipo que lucha por su permanencia en la Liguilla.
Se espera que, una vez concluida la serie, Juárez aclare el motivo del cierre de su perfil, lo que podría disipar o confirmar las sospechas de conflictos internos en Pumas.