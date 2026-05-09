Efraín Juárez elimina su Instagram antes del clásico Pumas‑América

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El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, borró su cuenta de Instagram horas antes del partido de vuelta de cuartos de final contra América, generando especulaciones sobre posibles conflictos internos y aumentando la presión sobre el equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 09:36 AM.