Guillermo Ochoa ya está en México y listo para integrarse al Tricolor

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El guardameta de 40 años, Guillermo Ochoa, reportó al Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana, convirtiéndose en el primer futbolista de la legión extranjera en hacerlo antes del Mundial 2026, y manifestó su motivación para seguir aportando al equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 09:37 AM.