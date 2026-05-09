Guillermo Ochoa ya está en México y listo para integrarse al Tricolor

Guillermo Ochoa, de 40 años, llegó a México y se reportó oficialmente al Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana, convirtiéndose en el primer futbolista de la legión extranjera en hacerlo antes del Mundial 2026. El portero, que aspira a disputar su sexto Mundial, expresó que se siente con "muchas ganas de seguir aportando" al Tricolor.
Su llegada se produce en un momento crítico para la convocatoria del arco nacional, tras la lesión de Luis Ángel Malagón, lo que intensifica la competencia interna por el puesto de arquero. Ochoa señaló que cada entrenamiento será decisivo para asegurar un lugar en la lista definitiva que viajará a la Copa del Mundo.
Antes de incorporarse oficialmente el lunes 11 de mayo, el guardameta aprovechó su arribo para cumplir compromisos comerciales y compartir con los aficionados, demostrando su compromiso tanto dentro como fuera del campo.
El futbolista destacó la importancia de este ciclo mundialista, afirmando que el camino no ha sido sencillo pero que la ilusión de participar en otro Mundial lo impulsa a mantener el nivel máximo. Además, recordó que el fútbol trasciende lo deportivo y que su objetivo es igualar marcas históricas, como las de Messi y Cristiano Ronaldo.
Con la expectativa de ser una pieza clave en la defensa del Tricolor, Ochoa se prepara para enfrentar el reto final de su carrera profesional, buscando consolidar su legado como uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol mexicano.