México conquista cuatro medallas en Panamericano de lucha olímpica femenil

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La delegación mexicana de lucha olímpica femenil obtuvo dos platas y dos bronces en el Campeonato Panamericano celebrado en Iowa, garantizando dos clasificaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:40 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 09:55 AM.