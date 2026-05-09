México conquista cuatro medallas en Panamericano de lucha olímpica femenil

La selección mexicana de lucha olímpica femenil brilló en el Campeonato Panamericano de Iowa, Estados Unidos, al sumar cuatro medallas (dos de plata y dos de bronce) y asegurar dos plazas para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.
En la categoría de 62 kg, la medallista mundial Melanie Jiménez se alzó con la plata, mientras que Daniela Rojas, en los 57 kg, obtuvo el bronce; ambas actuaciones fueron suficientes para garantizar la participación de México en Lima 2027 en sus respectivas divisiones olímpicas.
Las otras dos medallas mexicanas fueron la plata de Josefina Ramírez (55 kg) y el bronce de Michelle Olea (72 kg), completando una cosecha que refuerza el momento de la lucha femenina a nivel continental.
Estos logros se suman a las tres medallas obtenidas previamente por el equipo de grecorromano (platas de Isaac Marín y Yael Macías, y bronce de Ángel Segura), consolidando a México como una potencia emergente en la disciplina.
Con la jornada femenina concluida, los luchadores de estilo libre de la delegación continuarán su participación en el torneo, con el objetivo de ampliar el número de medallas y clasificaciones de cara a Lima 2027, evento que a su vez será vía de acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.