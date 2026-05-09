Sebastián García se corona con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái

En una final de alta tensión celebrada el 9 de mayo de 2026 en Shanghái, China, Sebastián García se alzó con la medalla de oro en la categoría de arco compuesto varonil de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, al derrotar al francés Nicolas Girard en la decisiva "flecha de oro".
Este logro representa la primera presea dorada individual para México en la edición 2026 del circuito mundial, marcando un hito histórico para el tiro con arco nacional y reforzando la proyección del deporte de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En la rama femenil, Maya Becerra quedó subcampeona tras perder 144‑145 contra la estonia Lisell Jaatma, mientras que las arqueras Andrea Becerra, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero aseguraron la medalla de bronce en la competencia por equipos, consolidando al tridente mexicano como una de las potencias internacionales.
Las federaciones deportivas mexicanas planean capitalizar estos resultados para impulsar el desarrollo de talento juvenil y fijar metas más ambiciosas en futuros torneos, aprovechando la visibilidad y el respaldo que generan estos éxitos.