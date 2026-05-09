Sebastián García se corona con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái

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El arquero mexicano Sebastián García obtuvo la primera medalla de oro individual para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, al vencer al francés Nicolas Girard en la final de arco compuesto varonil. El triunfo, junto a los bronces de las arqueras mexicanas, consolida al país como potencia en la disciplina y abre camino hacia Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:37 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 09:50 AM.