Selección mexicana de parataekwondo competirá en el Panamericano 2026 en Brasil

La selección mexicana de parataekwondo arribó a Río de Janeiro, Brasil, para participar en el Campeonato Panamericano 2026, programado para el 10 de mayo. El certamen, de grado G4, otorga hasta 40 puntos a los ganadores de oro, lo que lo convierte en una parada decisiva para el posicionamiento internacional de los atletas de cara a los Grand Prix y al Campeonato Mundial que se celebrará a finales de año.
El equipo está integrado por nueve competidores. En la rama femenil compiten Claudia Romero y Lupita Rojas (-47 kg), Jessica García (-52 kg), Evolet Rentería (-57 kg) y Fernanda Vargas (+65 kg). En la rama varonil participan Iván Torres y Mauricio Gutiérrez (-58 kg), así como Luis Mario Nájera y Samuel García (-80 kg).
Jessica García, campeona mundial de Veracruz 2023, subrayó la importancia del torneo para mantener la posición del equipo en el ranking internacional: “Este es el segundo evento del año para nosotros y queremos seguir acumulando puntos, ya que este año es primordial por los Grand Prix y el Campeonato Mundial”.
Por su parte, Luis Mario Nájera, medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, agradeció el apoyo del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y destacó la relevancia de sumar puntos: “Me siento muy bien para enfrentar este certamen; representa la posibilidad de ganar 40 puntos en el ranking mundial”.
El cuerpo técnico está a cargo de las entrenadoras María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña. Antes del viaje, el conjunto mexicano compitió en el Abierto de Estados Unidos en Las Vegas 2026, donde obtuvo siete medallas (cuatro de oro, una de plata y dos de bronce), lo que evidencia su buen estado de forma.
Fernanda Vargas, subcampeona mundial, y Claudia Romero expresaron su motivación y el respaldo recibido de la CONADE y del CNAR, asegurando que el equipo llega a Brasil “fuerte y con todo para seguir sumando puntos”.