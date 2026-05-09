Selección mexicana de parataekwondo competirá en el Panamericano 2026 en Brasil

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Nueve atletas mexicanos, entre ellos el medallista paralímpico Luis Mario Nájera y la campeona mundial Jessica García, disputarán el Campeonato Panamericano de Parataekwondo en Río de Janeiro, evento que otorga hasta 40 puntos al ranking mundial y es clave para los próximos Grand Prix y el Mundial de fin de año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 08:11 AM.
En Deportes y editada el 09/05/2026 08:10 AM.