Hansi Flick firmará una renovación con el Barcelona hasta 2028

El entrenador alemán Hansi Flick y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo verbal para prorrogar su vínculo contractual hasta el año 2028, con la posibilidad de añadir una temporada extra según los resultados obtenidos. El pacto, aún sin rubricar, fue revelado por el rotativo Mundo Deportivo y confirmado por fuentes cercanas a la negociación.
El representante de Flick, Pini Zahavi, estuvo presente en la reunión con la directiva del Barça, donde también se discutió el futuro del delantero polaco Robert Lewandowski. La presencia de Zahavi permitió adelantar los detalles del acuerdo, aunque la firma definitiva está pendiente.
En una entrevista a finales de abril, Flick manifestó su deseo de permanecer en el club: «Ese es mi plan, será la última etapa de mi carrera». Añadió que le gustaría seguir al frente del equipo "cuando el estadio esté acabado", aludiendo al nuevo proyecto del Camp Nou y dejando entrever su intención de continuar más allá del término del contrato actual en junio de 2027.
El nuevo contrato contempla una cláusula opcional que permitirá al Barcelona extender la relación por un año adicional, siempre que se cumplan los objetivos deportivos y de rendimiento establecidos por ambas partes.
Esta renovación refuerza la estabilidad técnica del club en una temporada crucial, donde el Barça busca consolidarse en la Liga, la Champions League y la Copa del Rey, mientras avanza en la finalización del nuevo estadio.
Se espera que la firma oficial se realice en los próximos días, una vez que se completen los trámites legales y se obtenga la aprobación del comité ejecutivo del club.