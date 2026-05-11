Hansi Flick firmará una renovación con el Barcelona hasta 2028

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El técnico alemán alcanzó un acuerdo verbal con el club catalán para extender su contrato hasta 2028, con una opción de un año adicional, tras confirmar su intención de quedarse más allá del presente curso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 03:10 PM.
En Deportes y editada el 11/05/2026 03:16 PM.