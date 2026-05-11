Liga MX revela los horarios oficiales de las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

La Liga MX dio a conocer los horarios oficiales para las semifinales del torneo 2025‑2026, confirmando los duelos que definirán los finalistas: Pumas UNAM contra Club de Fútbol Pachuca y Club Deportivo Guadalajara (Chivas) contra Cruz Azul. Los encuentros se jugarán en dos fechas, ida y vuelta, y los horarios fueron publicados en el sitio institucional de la liga.
Por su parte, Cruz Azul llegó a semifinales bajo la dirección de Joel Huiqui, quien ha revitalizado al equipo tras la salida de Nicolás Larcamón. La Máquina Celeste superó a los rojinegros con un global de 4‑2.
Las Chivas protagonizaron una remontada épica contra Tigres, superando una desventaja de dos goles en los últimos 20 minutos del partido de vuelta, gracias a la actuación de Santiago Sandoval.
Finalmente, Pachuca, dirigido por Esteban Solari, sorprendió al eliminar al bicampeón del torneo, consolidándose como un candidato inesperado pero sólido para llegar a la final.