Liga MX revela los horarios oficiales de las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

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La Liga MX anunció este lunes los horarios de los partidos de ida y vuelta de las semifinales, donde se enfrentarán Pumas contra Pachuca y Chivas contra Cruz Azul, tras emocionantes cuartos de final que dejaron a los cuatro equipos con la mira puesta en la final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 01:17 PM.
En Deportes y editada el 11/05/2026 01:59 PM.