México revela su tercer uniforme para el Mundial 2026: elegancia en negro y herencia prehispánica

...

La Selección mexicana, junto a Adidas, presentó su tercer jersey para el Mundial 2026. El diseño, de tono negro con detalles en verde, blanco y rojo, rinde homenaje a la cultura azteca y a la historia del fútbol nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 02:03 PM.
En Deportes y editada el 11/05/2026 02:15 PM.