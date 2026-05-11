México revela su tercer uniforme para el Mundial 2026: elegancia en negro y herencia prehispánica

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Adidas anunciaron oficialmente el tercer uniforme que lucirá la Selección nacional en el Mundial 2026, que se disputará en territorio mexicano. La prenda, de color negro, incorpora el escudo nacional y las icónicas franjas tricolores de la marca, mientras que su trama interior está inspirada en la riqueza de la cultura prehispánica.
El diseño destaca por un patrón geométrico que alude al Calendario Azteca y a la moneda de 10 pesos, fusionando símbolos históricos con la identidad contemporánea del equipo. Los colores de la bandera –verde, blanco y rojo– aparecen en las franjas laterales y en los detalles del pecho, manteniendo la esencia patriótica.
Complementando la camiseta, el conjunto incluye pantalón blanco y medias rojas, respetando la tradición de la indumentaria mexicana. La campaña visual, bajo el lema “El tiempo de México”, muestra a jugadores de ambas ramas (fútbol y fútbol femenino) y busca reforzar el vínculo emocional con la afición.
Aunque la fecha de comercialización y los precios aún no se han confirmado, la pieza estará disponible próximamente en la tienda oficial de Adidas. La FMF la describe como “el orgullo de jugar en casa”, señalando que el uniforme simboliza la aspiración de la selección de alcanzar las etapas finales del torneo.
En paralelo, la FMF presentó también una versión en blanco que retoma la estética del uniforme de Qatar 2022, con sutiles destellos hueso y grecas prehispánicas como marca de agua. Esta variante, disponible en manga corta y larga, incorpora acentos verdes y rojos en el cuello y en las franjas de Adidas, completando un conjunto equilibrado y moderno.