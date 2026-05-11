NBA no impone sanción a Victor Wembanyama tras expulsión en semifinal de los Spurs

La NBA confirmó que Victor Wembanyama, de 22 años, no recibirá sanción adicional después de ser expulsado el domingo por un codazo a Naz Reid de los Minnesota Timberwolves. La decisión, comunicada por una fuente cercana a la liga, permite al joven pivote regresar al terreno de juego el martes en el quinto partido de la semifinal de la Conferencia Oeste.
Wembanyama recibió una falta flagrante de nivel 2 (Flagrant 2) a los 8:39 del segundo cuarto, cuando los Wolves lideraban 36‑34. Tras un rebote ofensivo, el francés quedó rodeado por dos defensores; al intentar liberarse, levantó el codo y golpeó la cabeza de Reid. Los árbitros calificaron la jugada como "innecesaria" y "excesiva", marcando la primera expulsión del jugador en su corta carrera en la NBA.
El comité disciplinario de la liga revisó el video el lunes y, conforme a la normativa vigente, decidió no imponer multa, suspensión ni pérdida de salario. La medida coincide con la información previamente difundida por ESPN.
El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, defendió a su jugador en rueda de prensa, argumentando que el golpe no fue intencional y que la protección arbitral es insuficiente ante el trato físico de los rivales. "Wembanyama está aprendiendo a manejar la intensidad de los playoffs; no hubo mala intención", señaló Johnson.
En el partido anterior, Wembanyama había deslumbrado con 39 puntos, y los Spurs buscan su primera final de conferencia desde 2017. El quinto encuentro se jugará el martes en el AT&T Center, y la ausencia de sanción permite al francés contribuir en la esperada remontada de la serie, que quedó 2‑2.
Esta decisión subraya la política de la NBA de evaluar caso por caso las faltas flagrantes, reservando sanciones más severas para conductas consideradas deliberadamente violentas.