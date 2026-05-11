NBA no impone sanción a Victor Wembanyama tras expulsión en semifinal de los Spurs

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El astro francés fue expulsado por una falta flagrante de nivel 2 contra los Minnesota Timberwolves, pero la liga decidió no aplicar sanción adicional y podrá jugar el próximo martes en los playoffs.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 03:10 PM.
En Deportes y editada el 11/05/2026 03:18 PM.