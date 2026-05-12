Barcelona estudia demandar a Florentino Pérez por acusaciones de corrupción

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El FC Barcelona evaluará acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien lo acusó de “corrupción” y de “enriquecer a los árbitros” en relación al caso Negreira.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 01:51 PM.
En Deportes y editada el 12/05/2026 03:34 PM.