Barcelona estudia demandar a Florentino Pérez por acusaciones de corrupción

El FC Barcelona ha anunciado que estudiará la posibilidad de interponer una demanda contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras las declaraciones realizadas en una rueda de prensa donde acusó al club catalán de corrupción, de beneficiar a los árbitros y de salir siempre favorecido en el arbitraje, en alusión al llamado “caso Negreira”.
Las acusaciones de Pérez surgieron después de que el dirigente blanco declarara que presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas que, según él, documenta el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol. En su intervención, Pérez afirmó: “El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados”.
El “caso Negreira” investiga los pagos que el Barcelona realizó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía española sospecha que dichos pagos, que superan los siete millones de euros, podrían haber tenido como objetivo influir en el estamento arbitral. El club azulgrana sostiene que los desembolsos correspondían a la contratación de informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.
Ante estas acusaciones, el Barcelona emitió un comunicado oficial en el que manifestó que “se estudiará la viabilidad de iniciar acciones legales por difamación y daño moral contra el señor Florentino Pérez”. El club subrayó que cualquier imputación sin fundamento constituye una vulneración de sus derechos y que, de confirmarse la falta, se recurrirá a los cauces judiciales correspondientes.
La posible demanda se enmarca dentro de un contexto de tensión entre los dos gigantes del fútbol español, que se intensificó tras la reciente reunión de la junta directiva del Real Madrid, donde se acordó convocar elecciones y se confirmó la intención de Pérez de presentarse nuevamente como candidato.
Mientras tanto, la UEFA aún no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el dossier presentado por el Real Madrid, y la Fiscalía continúa con la investigación del caso Negreira, que sigue generando controversia en el ámbito deportivo y judicial.