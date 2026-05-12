Fiscalía de Florida podrá consultar historial de recetas médicas de Tiger Woods

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El juez Darren Steele autorizó a los fiscales a revisar los registros de consumo de medicamentos con receta del golfista, bajo la condición de que la defensa impida su divulgación pública. La medida forma parte del proceso por presunto delito de conducir bajo la influencia de narcóticos en el condado de Palm Beach.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 01:51 PM.
En Deportes y editada el 12/05/2026 03:34 PM.