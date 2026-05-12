Gerard Piqué elogia a ‘Hormiga’ González y lo nombra revelación del Mundial 2026

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El exdefensor del Barcelona, campeón del mundo con España, destacó al joven delantero de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González, como la principal sorpresa del próximo Mundial, generando gran expectativa en México y a nivel internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 12/05/2026 04:44 PM.