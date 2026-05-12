Gerard Piqué elogia a ‘Hormiga’ González y lo nombra revelación del Mundial 2026

En una sesión de preguntas rápidas en TikTok, el exjugador español y campeón del mundo, Gerard Piqué, señaló sin dudar a Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas, como la revelación del Mundial 2026. La declaración del exdefensor del Barcelona, que cuenta con una audiencia global, ha encendido el debate sobre el posible papel protagónico del joven mexicano en la Selección Nacional.
Piqué, quien recientemente compartió sus pronósticos para el torneo, incluyó a González entre los candidatos a sorprender, mientras que también pronosticó a Kylian Mbappé como el “bota de oro”, a Brasil como la mayor decepción y a Marruecos como la sorpresa del certamen. Además, proyectó a España como finalista y campeón, con Lamine Yamal como mejor jugador.
El reconocimiento internacional llega en un momento clave para el delantero, cuyo debut en una Copa del Mundo está programado para el 11 de junio contra Sudáfrica, en el Estadio Banorte. Sin embargo, González enfrenta una fuerte competencia interna por el puesto de titular, ya que analistas consideran a Raúl Jiménez como la opción más segura para liderar la delantera mexicana.
El respaldo de Piqué eleva la proyección de González más allá del ámbito local, posicionándolo como una posible pieza revulsiva que podría aportar goles y dinamismo en los minutos que le asigne el técnico. La expectativa ahora recae en que el joven convierta las apuestas en resultados concretos durante el torneo más importante del fútbol.