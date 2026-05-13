Betis de Álvaro Fidalgo asegura su regreso a la Champions League tras vencer al Elche

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El Real Betis, dirigido por Álvaro Fidalgo, confirmó su clasificación a la Champions League 2026‑2027 al derrotar 2‑1 al Elche y consolidar la quinta posición en la tabla de la Liga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 09:27 AM.