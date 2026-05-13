Betis de Álvaro Fidalgo asegura su regreso a la Champions League tras vencer al Elche

Dos décadas después, el Real Betis vuelve a la máxima competición europea. El conjunto verdiblanco, bajo la dirección de Álvaro Fidalgo, se impuso 2‑1 al Elche en la jornada 36 de la Liga, asegurando la quinta plaza que otorga el último boleto a la Champions League.
El gol de apertura llegó en el minuto 9, obra del colombiano Juan Camilo Hernández, quien adelantó a los béticos. Héctor Fort empató para el Elche al minuto 41, pero Pablo Fornals, con un disparo de larga distancia, rompió el empate en el minuto 68, sellando la victoria. El Elche quedó con diez jugadores tras la expulsión de Léo Pétrot (49').
Con 57 puntos, el Betis se coloca a siete del Celta de Vigo, su rival más cercano en la tabla. El Celta, que necesitaba al menos un punto para mantener viva la esperanza de la Europa League, perdió 3‑2 contra el Levante, quedando fuera de la lucha por la sexta posición.
El regreso a la Champions marca la primera participación del Betis desde la temporada 2005/2006. El técnico Álvaro Fidalgo, quien tomó el mando en 2024, ha logrado consolidar al equipo en la parte alta de la tabla, superando a rivales como el Getafe y el Mallorca en la recta final del torneo.
Los aficionados celebraron el logro en las redes sociales bajo el hashtag #EuroBetis, mientras que la directiva del club ya comienza a planear la logística y los refuerzos necesarios para competir en la élite del fútbol europeo.