Selección mexicana de gimnasia rítmica denuncia violencia psicológica

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Cuatro gimnastas de la selección nacional alzaron la voz en redes sociales para denunciar maltrato psicológico y la falta de apoyo de la Federación Mexicana de Gimnasia, la CONADE y el COM, temiendo represalias en los procesos de clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 12:18 PM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 12:42 PM.