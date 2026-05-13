Federico Vilar se incorpora al cuerpo técnico de Atlante bajo la dirección de Miguel Herrera

El Atlante FC anunció la incorporación de Federico Vilar al cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera, quien asumirá el cargo de auxiliar técnico del “Piojo”. La decisión, que busca rodear al equipo de figuras vinculadas históricamente al club, ha generado gran entusiasmo entre la afición azulgrana.
Vilar, exportero emblemático del Atlante, no volverá a defender el arco, pero aportará su experiencia de banquillo tras dirigir a Cancún FC y al Arsenal de Sarandí. Su trayectoria como jugador incluye títulos clave: el Apertura 2007 y la Liga de Campeones de la CONCACAF 2008‑09, además de la participación en la Copa Mundial de Clubes 2009.
El exguardameta, nacido en Rojas, Buenos Aires, inició su carrera en las inferiores de Boca Juniors antes de emigrar a México, donde debutó con Atlante en 2003. Su paso por equipos como Potros Zitácuaro y Acapulco FC le permitió consolidarse como una de las máximas figuras modernas del club.
Con el objetivo de recuperar protagonismo y competir por el máximo circuito del fútbol mexicano, Vilar trabajará junto a Herrera para impulsar al Atlante en el Apertura 2026, reforzando la identidad azulgrana y la conexión con la historia del equipo.