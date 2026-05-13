Federico Vilar se incorpora al cuerpo técnico de Atlante bajo la dirección de Miguel Herrera

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El exguardameta y leyenda del club, Federico Vilar, llega como auxiliar técnico de Miguel “Piojo” Herrera, reforzando la estrategia del Atlante de apostar por la identidad y la nostalgia de cara al Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 12:18 PM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 02:23 PM.