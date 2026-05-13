Henry Martín y Néstor Araujo, posibles bajas del América con destino al Atlante

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Los rumores sobre la salida de Henry Martín y Néstor Araujo del Club América hacia el Atlante se intensifican. La principal barrera es el alto salario de Martín y la proximidad del fin de contrato de Araujo, mientras que el Atlante busca equilibrar su presupuesto tras regresar a la Primera División.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 08:53 AM.