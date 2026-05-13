Henry Martín y Néstor Araujo, posibles bajas del América con destino al Atlante

El futuro inmediato de Henry Martín y Néstor Araujo se ha convertido en tema de debate en el fútbol mexicano, tras diversas fuentes que apuntan a una posible transferencia al Atlante. El delantero, quien percibe alrededor de 3.5 millones de pesos por temporada en el América, representa un reto financiero para el club de la Ciudad de México, que recién vuelve a la Primera División y necesita ajustar su presupuesto.
Por su parte, Araujo está próximo a terminar su contrato con los azulcremas, lo que facilitaría su salida. Sin embargo, la directiva del América insiste en que cualquier cesión debe generar una compensación económica que respete el vínculo contractual vigente hasta 2027.
Los reportes coinciden en que el Atlante estaría interesado, pero aún no existen acercamientos formales. Algunas fuentes mencionan que el San Diego FC podría ofrecer una propuesta más atractiva para Martín, lo que complica aún más la negociación.
En ausencia de confirmación oficial, la operación sigue siendo especulativa. El América mantiene su postura de buscar salidas ordenadas que no perjudiquen sus finanzas, mientras que el entorno de los jugadores asegura que no hay presión inmediata y que cualquier decisión se tomará en conjunto, considerando tanto el aspecto deportivo como el económico.
Los aficionados deberán esperar al mercado de verano para conocer el desenlace de una de las transferencias más comentadas del Apertura 2026. Por ahora, el traspaso de Henry Martín y Néstor Araujo al Atlante permanece sin confirmar.