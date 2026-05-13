Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

...

El cronista deportivo Pepe Segarra fue electo miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, acompañando a figuras como Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López y Ricardo Solís en la Clase 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 12:22 PM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 12:41 PM.