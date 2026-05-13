Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

Pepe Segarra se convirtió en el nuevo cronista inmortal del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, tras ser elegido en la Asamblea de Elección de la Clase 2026. Su incorporación se suma a la de seis exjugadores que fueron honrados por sus aportes al béisbol nacional y a la presencia mexicana en las Grandes Ligas.
El martes 13 de mayo de 2026 se anunciaron los nuevos miembros del recinto de los inmortales. Cada año la institución reconoce a tres figuras del béisbol nacional, dos mexicanos destacados en MLB, un veterano y un cronista. En esta ocasión, los homenajeados fueron:
Con Pepe Segarra entre los inmortales, el Salón de la Fama reafirma que el periodismo deportivo es parte esencial del legado del béisbol mexicano.