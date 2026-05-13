Prelista de 55 futbolistas mantiene viva la esperanza de varios mexicanos para el Mundial 2026

El cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre reveló una prelista de 55 futbolistas que compiten por los 26 puestos definitivos que representarán a México en la Copa del Mundo 2026. La lista, publicada por Infobae, reaviva la ilusión de varios jugadores que, pese a no estar en la primera convocatoria o haber sido relegados por lesiones, siguen soñando con vestir la camiseta tricolor en la máxima cita futbolística.
Entre los nombres que resurgen como opciones llamativas se encuentran Marcel Ruiz, Luis Chávez, César “Chino” Huerta y Richard Ledezma. Su inclusión en la prelista refleja la apertura del cuerpo técnico para valorar el rendimiento reciente, la recuperación de lesiones y la proyección a futuro de cada jugador.
La decisión final se tomará en las próximas semanas, cuando Aguirre reduzca la nómina a los 26 elementos que viajarán a Estados Unidos y Canadá. Cada futbolista tendrá la oportunidad de convencer al técnico durante las concentraciones y los partidos previos, en un proceso de alta competencia interna que se extenderá hasta el 1 de junio, fecha en la que se anunciará la lista definitiva.
La prelista también muestra que la dirección técnica mantiene abiertas las opciones en todas las líneas, dejando espacio a la sorpresa y a la competencia hasta el último momento. Jugadores que habían quedado fuera por lesión o falta de actividad en el extranjero ahora aparecen en la lista, lo que obliga a Aguirre a evaluar su estado físico y futbolístico antes de tomar la decisión final.
En la zona ofensiva, futbolistas que vieron reducidas sus esperanzas tras la confirmación de González, Martínez, Vega y Alvarado todavía conservan posibilidades de estar en la Copa del Mundo, lo que intensifica la lucha por los últimos cupos.
Con la prelista como punto de partida, la expectativa se centra en los próximos entrenamientos y partidos amistosos, donde cada aspirante buscará demostrar su mejor versión para asegurar un lugar entre los 26 elegidos que representarán a México en el Mundial 2026.