Prelista de 55 futbolistas mantiene viva la esperanza de varios mexicanos para el Mundial 2026

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Javier Aguirre presentó una prelista de 55 jugadores que incluye a Marcel Ruiz, Luis Chávez, César “Chino” Huerta y Richard Ledezma, manteniendo abierta la puerta a los que aún no figuran en la convocatoria definitiva de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:48 AM.
En Deportes y editada el 13/05/2026 09:32 AM.